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TARKAN HAKKINDA ŞOK İDDİA!

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TARKAN HAKKINDA ŞOK İDDİA!
Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde konser serisine devam eden Tarkan'ın şarkılarının bir çoğunu playback olarak söylediği iddia edildi.

Tarkan konserleri sürecinde ise başka bir iddia gündeme geldi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programı yorumcularından Seray Sever ve Eylem İpek Tarkan'ın konserlerinde pek çok şarkısını canlı olarak söylemediğini (playback ) iddia etti.  

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KONSER BUGÜN SONA ERİYOR

Bu yıl 'Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisi yapan 21 Eylül-28 Eylül tarihleri arası sahne alan Tarkan konser serisi bugün sona eriyor.

TARKAN'IN EŞİ HER KONSERE GELDİ 

Konserlerinde dansları ve sahne şovları ile de dikkat çeken Tarkan'ın bu yıl ki konser dizisinde eşi Pınar Tevetoğlu'nun her konserine gelmesini de eleştiren program yorumcuları bunun bir kurgu olduğunu da öne sürdü. Seray Sever Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'na her akşam aynı kurguda övgüler yağdırmasını gerçekçi bulmadığını belirtti. 

YENİ BİR TARTIŞMA TARTIŞMA DAHA 

Harbiye konserleri süresince devam eden 'Mekanın Sahibi kim?' tartışmalarından sonra Tarkan'ın sahnede şarkılarının hepsini canlı olarak söyleyip söylemediği ise yeni bir tartışmanın başladığını gösteriyor. 

Kaynak: Nethaber

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