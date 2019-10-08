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TARKAN 10 YIL ARADAN SONRA LONDRA'YI SALLADI!

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TARKAN 10 YIL ARADAN SONRA LONDRA'YI SALLADI!
İngiltere’nin başkenti Londra’da Mega Star yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa konser verdi.

Başkent Londra'da tam 10 yıl sonra gerçekleştirilen konser öncesinde uzun kuyruklar ve detaylı güvenlik aramalarından geçen Megastar'ı izlemeye gelen gurbetçiler, gece boyunca Tarkan'ın şarkılarıyla coştu. 20.30'da sahneye çıkan Tarkan, 2 saatlik performansının ardından, hızlıca özel aracına binerek otelinin yolunu tuttu. Instagramda yayınladığı video ile hayranlarına teşekkür eden Megastar, sahneden ise “Bu buluşmaları 10 yıl da bir değil, hep yapalım. Çok özlemişim sizleri” diyerek İngiltere'de yaşayan Gurbetçilerle hasret giderdi. Eventim Apollo'da sahne alan Megastarı izleme yaklaşık 5 bin kişi gelirken Londra Ekibin'de bulunan Arda Işık “Hollanda ve Türkiye'den büyük bir prodüksiyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin Kişi Eventim Apollo sahnesini doldurdu” sözleriyle 10 yıl sonra düzenlenen Tarkan konseri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BİLETLER ÇIKTIĞI GÜN TÜKENDİ

Megastar Tarkan'ın ada çıkartması yaptığı konsere yaklaşık 5 bin kişi katılırken, konser biletleri satışa sunulduğu gün itibari ile tükendi. 90 Sterlin ve 190 Sterlin arasında değişen bilet fiyatlarına rağmen konsere oldukça ilgi gösteren İngiltere'deki gurbetçiler unutulmaz bir gece yaşadı. Londra'da yaşayan Gültekin Tatar ise Tarkan'a olan hayranlığını dile getirirken, kendisiyle çalışmış olduğunun da altını çizdi. “Bugün çok mutlu bir gün, gördüğünüz üzere arkada çok büyük bir kalabalık var. Herkes benim kadar fan ama benim kadar seviyorlar mı bilemiyorum. Aslında benim bir hikayemde var. Ülkeye ilk geldiğimde tekstil işiyle uğraşıyordum. Şimdi o kadar uğraşmasam da, Tarkan'a kıyafet göndermiş birisi olarak da çok mutluyum. Çok mütevazi bir insan, asırı hoşgörülü bir insan, çok düzgün bir türkçesi olan, çok düzgün konuşan bir insan. Yardımları hiç esirgemeyen bir sanatçı, topluma da duyarlı bir sanatçı diyebilirim”

 

“İSTANBUL’DAN İNGİLTERE’YE TARKAN’I GÖRMEYE GELDİM”

 

Tarkan'ın Londra konserini izlemek için İstanbul'dan Londra'ya gelen Emre Çırganiş ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi. “İstanbul'dan sadece bu konser için geldim. Çok mutluyum, aylar önceden bu seyahati planlıyordum. Tarkan'ın da geldiğini görünce seyahat günümü öne bile çektim. Çok heyecanlıyım, İstanbul konserlerini çok izledim fakat yurt dışında ilk defa izleme fırsatım olacak. Çok seviyorum kendisini. Eminim ki çok güzel geçecektir. Çok eğleneceğiz” açıklamaları yaparak Tarkan için İstanbul'dan Londara'ya geldiğini söyledi.  

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