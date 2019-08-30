TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA 5 BİN PERSONEL ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SonDakika.com'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nan yapılan yazılı açıklamaya göre; Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar 24 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak. Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.