  • BIST 94.037
  • Altın 360,374
  • Dolar 6,7549
  • Euro 7,3540
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Su Sıkıntısı Yok Mesajı

»
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Su Sıkıntısı Yok Mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 1 Ekim 2019 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar  ortalamalarına göre % 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda  yeterli su bulunduğunu söyledi.

İşletmede olan 98’i içme suyu, 125’i enerji ve diğerleri sulama  maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

HİÇ YAĞIŞ OLMAMASI DURUMUNDA BİLE İSTANBUL’UN 7 AYLIK SUYU VAR

4 Büyükşehirin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14  oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı aratmayacağını  ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

“İstanbul’a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün  itibariyle 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış  olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına  geliyor. Darlık Barajı’nda %100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak  açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı’nda ise  doluluk % 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibariyle halen  bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor.

Ankara’da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış  olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek  miktardır. İzmir’de 164 milyon metreküp, Bursa’da ise 29 milyon  metreküp su bulunuyor.”

HEM HİJYENİN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ HEM DE İSRAF EDİLMEMELİ

2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını  öngördüklerini vurgulayan Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Covid-19)  nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi  gerektiğinin altını çizerek “Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda,  ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli.

Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem  hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı  gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz” diye  konuştu.

Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke  genelinde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma  suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak  peyderpey hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da  sözlerine ekledi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk Alınan Ek Tedbirleri Açıkladı07 Nisan 2020 Salı 12:11
  • Son 24 saatte hiç ölüm yok07 Nisan 2020 Salı 12:10
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Su Sıkıntısı Yok Mesajı07 Nisan 2020 Salı 11:41
  • Bakan Koca 6 Nisan 2020 Verilerini Açıkladı06 Nisan 2020 Pazartesi 20:05
  • Flaş... Flaş... Sağlık Bakanlığından Son Dakika Açıklaması!06 Nisan 2020 Pazartesi 18:09
  • Yiyeceklerini Sokak Köpekleriyle Paylaştılar06 Nisan 2020 Pazartesi 12:32
  • İstanbul'a Giriş Çıkış Denetimleri Uzun Kuyruklara Neden Oldu06 Nisan 2020 Pazartesi 12:30
  • Ölü Sayısı 69 Bine Yükseldi!06 Nisan 2020 Pazartesi 12:30
  • Bakan Koca İstanbul'daki Başhekimlerle Görüştü!06 Nisan 2020 Pazartesi 12:29
  • İnternetteki Koronavirüs Dolandırıcılarına Dikkat!06 Nisan 2020 Pazartesi 12:04
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim