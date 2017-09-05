  • BIST 108.873
  • Altın 148,218
  • Dolar 3,4380
  • Euro 4,0935
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

»
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Muş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Muş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Bulanık ilçesinden aldığı tarım işçilerini Zonguldak'a götüren Mithat  Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler  beldesi civarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

 Takla atarak şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Uzundal olay  yerinde hayatını kaybetti, işçiler Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci,  Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci,  İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile  Adem Uzundal yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan  yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasım Garipoğlu çöl hatırasını sildi!05 Eylül 2017 Salı 17:44
  • Son Dakika: Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar!05 Eylül 2017 Salı 17:11
  • Türkiye vatandaşı DEAŞ'lılar teslim oluyor05 Eylül 2017 Salı 17:05
  • MHP ilçe yöneticileri Kültür İşleri Müdürü'nü hastanelik etti05 Eylül 2017 Salı 17:00
  • Tapu sahipleri dikkat! Başvuru için son 2 kaldı05 Eylül 2017 Salı 16:53
  • Son dakika haberler: CHP İstanbul'da Ali Koç veya Ümit Boyner'i aday gösterecek05 Eylül 2017 Salı 16:49
  • Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı05 Eylül 2017 Salı 14:20
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı05 Eylül 2017 Salı 14:18
  • AB Bakanı Çelik, AB Dışişleri Bakanları ile görüşecek05 Eylül 2017 Salı 14:13
  • Uçakta akrep bulundu!05 Eylül 2017 Salı 14:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim