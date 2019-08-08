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TARİKATLAR NEDEN RAHATSIZ?

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TARİKATLAR NEDEN RAHATSIZ?
Aydınlık'ın yayınlamış olduğu 'Diyanet’in Cemaat Raporu' tarikatlar tarafından tartışılıp, bu grupların iktidarın kendilerine yönelik tavrından rahatsızlığını dile getirerek 'yurtlarımıza talebe gelmiyor' dedikleri iddia edildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Aydınlık, dört bölüm olarak yayımladığı Diyanet’in Tarikat Raporu'nun cemaat ve tarikatlarda tedirginlik yarattığını yazdı. Ayrıca yayın organlarında yayımlanan yazılarda rapordan duyulan rahatsızlıklar diye belirtiği haberini ''Diyanetin raporuna karşı tarikat-liberal ittifakı'' başlığıyla şöyle aktardı:
YENİ ASYACILAR: İFTİRA
Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz dün, “Diyanet’ten açıklama bekliyoruz” başlıklı bir yazdı. “AKP ile siyaset tuzağına düşürülen cemaatler, “Diyanet raporu” kılıfıyla servis edilen bu jurnal belgesiyle hedefe konuluyor” diyen Güleçyüz rapordaki bilgileri ‘iftira’ olarak niteledi: “Önsözünde Din İşleri Yüksek Kurulu koordinasyonuyla hazırlandığı belirtilen ve bütün cemaatleri hedef alan “rapor”da, Yeni Asya’nın siyasî tercihi, haddini çok aşan müstehzi ifadelerle eleştirilirken son dönemin bayat ve bayağı iftirası da tekrarlanıyor. Ama kim yaptıysa altında kalacağı son derece pespaye ve aşağılık iftiralar bunlar. “(...)İşin bir başka garip tarafı, bu “rapor”un Perinçek’in gazetesinde dizi yazı olarak yayınlanıyor olması ve yine o kişinin yayınevi tarafından kitaplaştırılması. O gazete ve yayınevi ne zamandan beri Diyanet’e çalışıyor?! Diyanet’in, hem kendi adı kullanılarak servis edilen bu ‘rapor’ müsveddesi, hem de bu iftiranamenin Perinçek’e ait yayın organlarında bu şekilde değerlendirilmesi hakkında daha fazla gecikmeden bir açıklama yapması artık kesin bir ‘farz’ oldu. Bekliyoruz. Ve diliyoruz ki, Diyanet’in adını da lekeleyen ‘rapor’ adı altındaki bu hezeyanname, hazırlanış ve servis ediliş maksadının tam tersi bir uyanışa ve cemaatlerin kendilerine kurulan tuzaklardan kurtulup aslî hizmetleri ekseninde toparlanmalarına vesile olsun.” dedi.

 

 

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