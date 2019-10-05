TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN CENAZESİNDE YANKESİCİ ŞOKU!

Karizmatik oyuncu Tarık Ünlüoğlu Levent Camisinde kılınan cenaze namazında Selçuk Yöntem’in cebinden 1.500 TL nakit para çalındı.

Tarık Ünlüoğlu Levent Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Ünlü’nün cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı. TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre Selçuk Yöntem, can dostu Tarık Ünlüoğlu'nun tabutunu sırtladığı sırada bir yankesici Yöntem'in cebinden 1.500 TL nakit parasını çaldı. Yöntem, Cengiz Semercioğlu'na yaptığı açıklamada "Tam tabutu kaldırdığımız sırada elini sokup parayı aldığını hissettim ama tabutu bırakacak değildim. Parasında değilim ama bu acı günde o çirkin hareketi yaptığı için şikayetçi oldum. Yakalanmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.

NURİ ALÇO CENAZELERDE 2 KEZ KURBAN OLDU

Aynı talihsiz olay Oya Aydoğan ve Ayşen Gruda'nın cenaze törenlerinde usta aktör Nuri Alço'nun da başına gelmişti.