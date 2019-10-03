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TARIK ÜNLÜOĞLU’NU SEVENLERİ UĞURLADI!

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TARIK ÜNLÜOĞLU’NU SEVENLERİ UĞURLADI!
Geçtiğimiz gün vefat eden Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesi ünlü isimlerin katılımıyla kaldırıldı.

Ünlüoğlu’nun naaşı Mecidiyeköy Büyük Sahne - Artı Sahne'de anma töreninin ardından Levent Camine getirildi.Kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. 1 Ekim 2019’da solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yuman Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’ne getirildi.

İLKER BAŞBUĞ: “KARDEŞİM GİBİYDİ”

 

Cenaze törenine siyaset ve magazin dünyasından bir çok isim katıldı. Törende konuşma yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ “Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Üzüntüm büyük. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkcığım gidiyorsun ama aramızdasın” dedi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM BÜYÜKTÜ

Tarık Ünlüoğlu’nun Levent Camisindeki cenaze Törenine Oktay Kaynarca,Menderes Samancılar,Kerem Alışık,Mahsun Kırmızıgül, Beyazıt Öztürk, Osman Sınav,Melek Baykal, Altan Erkekli, Can Gürzap,Oya Başar,Ege Aydan,Funda Arar,Ata Demirer,Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Selçuk Yöntem,Zafer Algöz,Tamer Karadağlı,Binnaz-Zafer Ergin,Ünal Uzun,Hasan Saltık gibi ünlü isimler ve sevenleri katıldı.

Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından merhum oyuncunun tabutu Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü

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