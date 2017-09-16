TARIK AKAN KABRİ BAŞINDA ANILDI

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Tarık Akan'ın bugün ölüm yıldönümü kabri başında anıldı.

Geçtiğimiz yıl bugün yitirdiğimiz Tarık Akan yaşadığı yer olan Bakırköy’de, yoğun katılımlı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Akan’ın anısına bugün Bakırköy Zuhuratbaba’daki mezarı başında Nazın Hikmek Kültür Vakfı ve Bakırköy Belediyesi işbirliği ile anma töreni yapıldı.

Törene Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül ile kızı Özlem Üregül, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, sanatçı dostları Güler Ökten ve Rutkay Aziz, DİSK Genel BaşkanıKani Beko, Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş,sanat camiasından çok sayıda isim ve yakınlarıyla sevenleri katıldı.

Göz yaşlarını tutmayan ve ayakta durmakta zorluk çeken Acun Günay’ı oğul Barış Zeki hiç yalnız bırakmazken yakınları birer cümleyle Tarık Akan’ı anlattı. Barış Zeki Üregül “Burada olan herkese ve burada olmayıp babamı kalbinde taşıyan milyonlara, babamı seven, gençken izleyen, posterlerini duvarlara asan Türk halkına babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Kısa bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu: “Tarık Akan’ı, sanatçı kişiliğini, mücadeleci kişiliğini devrimci duruşunu, ezilenlerin yanında olan, haksızlıklara karşı o dik duruşunu hep koruyan birisini olduğunu hep bilirdim ama son birkaç yıl içinde yakından tanıma şansım oldu. Tanıdıkça ne kadar dost, sıcak kanlı, samimi bir insan olduğunu mütevazi kişiliğinin yanında iyi bir baba, iyi bir eğitimci olduğunu da bu son yıllarda yakından tanıdım. Geçen yıl yüzbinlerle kendisini Bakırköy’den uğurladık. O zaman törende verdiğimiz bir söz vardı, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nın adını ‘Tarık Akan Özgürlük Meydanı’ olarak değiştireceğiz. Ayrıca Tarık Akan’ın adını vereceğimiz içerisinde müzesinin ve sivil toplum örgütlerinin alanlarının da olduğu bir Kültür Sanat Merkezi’ni de bir yıl içinde tamamlayacağız. Burada bulunan bütün dostlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum” dedi.