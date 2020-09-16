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Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı

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Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı
ABD, Sally Kasırgası'na hazırlanıyor. Kasırga Çarşamba sabahı erken saatlerde yeniden güçlendi, alarm seviyesi Kategori 2'ye yükseltildi. Yetkililer, Atlantik Okyanusu'nda tarihte 2'nci kez aynı anda 5 tropikal siklon olayının yaşandığına da dikkat çekti.

Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda etkisini sürdüren Sally Kasırgası'nın Meksika Körfezi üzerinden Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerini vurmasının beklendiği belirtildi.
Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı
Sally Kasırgası'nı "yavaş hareket eden tehlikeli bir kasırga" olarak niteleyen yetkililer, söz konusu eyaletlerde 2-3 gün devam edecek şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle sel felaketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
 
Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı

Louisiana, Grand Isle ve New Orleans'ın yüksek sel riski bulunan bölgelerindeki halktan zorunlu olarak evlerini boşaltmaları istenirken CNN'de yer alan habere göre, şimdiye kadar Körfez Kıyısı boyunca 260.000'den fazla kişi halihazırda elektriksiz durumda.

Atlantik Okyanusu üzerinde aynı anda 5 tropikal siklon olayı
Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı
Meteoroloji yetkilileri, Atlantik Okyanusu üzerinde 5 tropikal siklon olayının yaşandığına işaret ederek, bunun daha önce ilk kez 1971'de görüldüğünü aktardı.
Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı

Yetkililer, mevcut 5 tropikal siklondan Sally ve Paulette'nin şu an kasırga kategorisinde bulunduğunu, diğer 3'ü Teddy, Vicky ve Depression Rene'nin de tropikal fırtına seviyesinde devam ettiğini kaydetti.

Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı
Sally'nin ardından gelen Paulette Kasırgası'nın Bermuda adalarını vurarak saatte 180 kilometreye varan hızla Atlantik Okyanusu açıklarında devam ettiği, ABD'ye yönelip yönelmeyeceği konusunda ise tahminde bulunmak için çok erken olduğu bildirildi.
Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı
 
 
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