Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı

Louisiana, Grand Isle ve New Orleans'ın yüksek sel riski bulunan bölgelerindeki halktan zorunlu olarak evlerini boşaltmaları istenirken CNN'de yer alan habere göre, şimdiye kadar Körfez Kıyısı boyunca 260.000'den fazla kişi halihazırda elektriksiz durumda.

Yetkililer, mevcut 5 tropikal siklondan Sally ve Paulette'nin şu an kasırga kategorisinde bulunduğunu, diğer 3'ü Teddy, Vicky ve Depression Rene'nin de tropikal fırtına seviyesinde devam ettiğini kaydetti.