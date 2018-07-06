Tarihi transferde geri sayım!

Real Madrid formasıyla son 5 sezonda 4 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo'nun Junvetus'a transfer olacağı yönündeki iddialar yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.

İspanyol ve İtalyan basını da bu tarihi transfer için şimdiden geri sayıma girdi.

İspanyol Gazetesi AS, bugünkü manşetinde Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin an meselesi olduğunu belirtti ve Portekizli yıldızın Real'de son saatlerini geçirdiğinin altını çizdi. 2009 yılından bu yanan eflatun beyazlıların formasını giyen Ronaldo'nun Juventus ile prensip anlaşmasına vardığını öne süren AS'ın haberine göre, transferi kısa sürede duyurmak isteyen Juventus, Ronaldo'yu hafta sonunda Torino'ya getirmeyi planlıyor.

Madrid'in bir diğer saygın gazetesi Marca ise Ronaldo'nun Juventus başkanı Andre Agnelli'ye transfer konusunda söz verdiğini öne sürdü. 451 golle Real Madrid tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başaran Ronaldo'nun Juventus'a transferinin en geç cumartesi günü gerçekleşeceğini iddia eden Marca, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ve Real Madrid başkanı Florentino Perez'in de ayrılık şartları konusunda mutabakata vardığını belirtti.

İtalyan medyası da dev transferin resmiyete kavuşmasının an meselesi olduğuna inanıyor. "Juventus bu işi halledebilir" manşetiyle okurlarına Ronaldo transferini aktaran La Gazzetta Dello Sport, 100 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden siyah beyazlıların, Portekizli yıldıza 4 sezon için yıllık 30 milyon Euro vereceğini belirtti. La Gazzetta, tarihe geçecek transferin Juventus'a toplam maliyetinin ise vergilerle beraber toplam 320 milyon Euro'ya varacağının altını çizdi.