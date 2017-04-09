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Tarihi maçta tam 7 gol...

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Tarihi maçta tam 7 gol...
Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek 13 Nisan Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Lyon mücadelesi öncesi moral depoladı.

Medical Park Arena'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği nefes kesen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Vincent Aboubakar, 74. dakikada frikikten Talisca ve 90+1'de Atiba kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 25. dakikada Okay Yokuşlu, 63'te Castillo ve 65. dakikada Rodallega'dan geldi. Öte yandan Rodallega'nın 75. dakikada santra noktasından kaleye çektiği şut direkten döndü. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 61’e yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, 5. sıradaki Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

DHA - AA / Ümit GENÇ
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