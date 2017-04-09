Tarihi maçta tam 7 gol...

Medical Park Arena'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği nefes kesen maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Vincent Aboubakar, 74. dakikada frikikten Talisca ve 90+1'de Atiba kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 25. dakikada Okay Yokuşlu, 63'te Castillo ve 65. dakikada Rodallega'dan geldi. Öte yandan Rodallega'nın 75. dakikada santra noktasından kaleye çektiği şut direkten döndü. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 61’e yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, 5. sıradaki Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.