Tarih yazan sporcudan Trump'a mektup

ABD Olimpiyat Takımı'nda yer alan ilk başörtülü sporcu olan ve eskrim dalında bronz madalya kazanan Müslüman İbtihaj Muhammed, ABD Başkanı Trump'a açık mektup yazarak Müslümanların önündeki engelleri kaldırmasını istedi

ABD'yi eskrim dalında Rio Olimpiyatları'nda temsil ederek bronz madalya kazanan Müslüman sporcu Ibtihaj Muhammed, "Amerikanın özgürlük ve adalet idealleri adına yürütülmekte olan terör kampanyalarından korkuyorum." ifadesini kullandı.

Rio Olimpiyatlarında Amerika adına madalya kazanan Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme aldığı "açık mektup", Time dergisinin yeni sayısında yayımlandı.

Amerika adına yarışan başörtülü ilk sporcu olan Ibtihaj Muhammed, mektubunda ABD'de oluşturulan atmosferin toplumda "adalet" ve "eşitlik" değerlerine zarar verdiğini ve Amerikan ideallerine karşı olan "terörizm kampanyası"ndan korktuğunu belirtti.

Olimpiyatlarda ABD'yi temsil etmeyi "en büyük onur" kabul eden Muhammed, Trump'tan Müslümanların önündeki engelleri kaldırmasını istedi.

Muhammed, mektubunda şunları kaydetti:

"Sizi dinlediğimde, tamamen başka bir resmi boyadığınız hissine kapılıyorum. Mültecileri terörün kurbanları olarak değil, terörün kaynağı olarak gördüğünüz anlaşılıyor. Ülkemizin mültecilerin ağırlanmasına yaptığı katkıları, Amerika'yı her zaman ön plana çıkaran örnekler olmasından ziyade kötü anlaşmalar olarak gördüğünüzü düşünüyorum. Benim tesettürümü korku sebebi ve bir tehdit sinyali olarak gördüğünüz izlenimi veriyorsunuz. Siz, 'Zannediyorum İslam bizden nefret ediyor' ifadesini kullandınız. Bu sadece yanlış değil, aynı zamanda korku ve nefret tahrikinde bulunuyor, ibadet yerlerimize ve Müslümanlara karşı şiddeti de tetikliyor.

Elbette amacınız bu değildi, buna inanmak istemiyorum ancak sizin yönetiminiz ve siz, beni ve benim gibi halkı dost Amerikalılar değil diğerleri olarak görüyorsunuz. Seçim kampanyasında yoğun şekilde yürüttüğünüz sürekli korku ve nefret atmosferi Beyaz Saray'daki icraatlarınızla ivme kazandı. Seçildiğinizde havaalanında arandım ve bana zanlı suçlaması yapıldı. New York sokaklarında ülkeme dönmemi söylüyorlar. Bu benim bildiğim Amerika değil, bu dünyanın lider görmek ve ilham almak istediği Amerika değil."

"OLUŞTURULAN ATMOSFER VE EŞİTLİK DEĞERLERİNE ZARAR VERİYOR"

Terörizm konusunun göçmenlikle bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Muhammed, oluşturulan atmosferin toplumda adalet ve eşitlik değerlerine zarar verdiğine değindi.

Ibtijah Muhammed, "3 milyon Amerikalı Müslüman, çocuklarımızı eğitiyor, hastalarımızı tedavi ediyor, cephede savaşıyor ve saldırılarınıza rağmen tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak için ön saflarda gururla yer almaya devam ediyor. İnancım bana daha az şanslı kişilere yardım etmemi ve haksızlığa karşı konuşmamı söylüyor." ifadelerine de yer verdi.

Kendilerinin "mülteci terörist" diye bir sorununun olmadığına dikkati çeken Muhammed, ABDnin özgürlük ve adalet idealleri adına yürütülen terör kampanyalarından korktuğunu sözlerine ekledi.

ABD TAKIMINDA İLK BAŞÖRTÜLÜ SPORCU

ABD Olimpiyat Takımı'nda yer alan ilk başörtülü sporcu olduğu için dünya spor kamuoyunun ilgisini çeken Müslüman eskrimci Muhammed, ilk olimpiyatında takım mücadelesinde bronz madalya kazanmıştı.