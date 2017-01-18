Tarih belirlendi

ATV ekranlarında salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu.

ATV'nin çok seyredilen ve sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi belli oldu.

Yeni yılda henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını ortaya çıktı.

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamayla dizinin yeni bölümünün 24 Ocak Salı günü yayınlanacağı açıklandı.

İşte o paylaşım;