Tanzim yokluk kuyruğu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 saat içinde yapacağı açıklamayla ilgili "DEAŞ'a karşı zafer ilanı olabilir" yorumunda bulundu.

"FETÖ tam bir metastas yapmış" diyen Erdoğan, "Şimdi görüyorsunuz değişik yerlerde palazlanıyorlar. İade sürecinin takipçisiyiz, bir kısmını paketledik, diğer paketler de gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi AB'ye almamalarının nedenini açıklıyorum artık. İfşa ediyorum tek sebebi var; biz Müslümanız, Müslüman olduğumuz için almıyorlar." dedi. Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili de "6-9-12 belirlenmiş şeklinde" diye konuştu.

"Tanzim satış yaygınlaşarak devam edecek" diyen Erdoğan, "Bizim bu alanlarda bulunmak gibi bir derdimiz yok. Bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği taktirde biz TESCOM ve TESK ile ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bunu çok daha yaygın bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı. Tanzim satış noktalarında oluşan kuyruklar hakkında da konuşan Erdoğan, "İki tür kuyruk vardır. Bir yokluk kuyruğu. İki varlık kuyruğu. Yokluk kuyruğunu CHP iktidarlarında yaşadık biz. Benzinden yağ kuyruklarına varıncaya kadar. Bir gün sonra benzin istasyonundan benzini alırlardı. Sana yağ kuyrukları aynı şekilde.Şimdi ise bu attığımız adımla varlık kuyruğu oldu" dedi.

"Kürt kardeşlerimiz kayyımlar sayesinde hizmet gördü" sözlerini kullanan Erdoğan, "Açık söylüyorum, teröre bulaşmış olanlara asla müsaade etmeyiz. Teröre bulaşmışlarsa kayyım atarız" diye konuştu.

Erdoğan Cumhur İttifakı'nda birlikte yer aldıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak miting yapacaklarını da açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etmesine tepki gösteren Erdoğan, "Macron'a 'Daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim" diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Astana sürecinin alt başlıkları olarak Soçi zirvelerini başlattık. Birinci turda Soçi, Ankara, Tahran olarak devam eden şimdi ikinci turda tekrar Soçi'den başlayıp, inşallah beşincisini Türkiye'de yapacağız. Hangi vilayetimizde yapacağımıza karar vermedik. Bu buluşmamız da çok çok verimli ve faydalı oldu. Fırat'ın batısında başta İdlib olmak üzere,bunun dışında Münbiç olmak üzere bunları masaya yatırdık, Cerablus, El Bab'ı masaya yatırdık. Aslolan Münbiç'teki terör örgütlerinin YPG/PYD'nin bulundukları yeri terk etmesi, Münbiç'ten çıkması gerekiyor. Fırat'ın doğusuna kaydırılması gerekiyor. Münbiç yüzde 85-90 itibarıyla Araplara aittir. Bu söz Obama döneminde verildiği halde yerine getirilmedi, sayın Trump da verdi bu sözü, yerine getirilmedi. Hala bize söylenen 'çıkacaklar, terkedecekler'. Bu arada Münbiç'in dışında İdlib önem arzediyor. 300-400 bin insanın bulunduğu yerde sınamalar oldu. Ülkemiz çok ciddi bir iltica akımına uğrayacaktır.

Afrin "Türk ordusu buraya gelsin" dedi

310 bin mülteci Türkiye'den Cerablus, Afrin, El Bab'a geri döndü. Biz bu dönüşleri yeterli bulmuyoruz. O insanların mutluluğunu tesis, temin etmek. O insanlar şu anda dönüşle beraber huzur yakaladılar. Bir şey bizi çok mutlu ediyor. Afrin dedi ki, Türk ordusu buraya ne zaman gelecek? Aynı şey Cerablus, El Bab'da oldu. Okullarını, hastanelerini yaptık. Futbol sahalarında adeta bir lig oluşturma durumuna geldiler. Yeniden bir millet, halk olduklarını anlama fırsatını verdi. Bunu sağlayan da TSK oldu. Bizim STK'larımız, Kızılay, AFAD oldu. Türkiye az gelişmiş ülkelere yardımda bir numara

Avrupa'dan söz var ama icra yok. Bütün mesele Türkiye olarak hep veren el olacağız dedik. Bunda da dünyada özellikle tüm ülkeler arasında milli gelire oranla bu tür en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında Türkiye bir numara. Bazıları ABD diyor ki, 'biz 1 numarayız' hiç alakası yok. OECD'nin rakamları var. Soçi gerçekten öyle bir zirve oldu ki. Herkes artık Türkiye'nin samimiyetini anladı, anlıyor. Suriye'de artık düzenin kurulacağı izlenimi başladı.Bu da önemli. Biz iktidar olarak hamdolsun bu süreci sağlamış bulunuyoruz. Yeterli mi, değil. Ulusal güvenliğimiz neyi gerektiriyorsa onu da yapacağız.

Trump yarın DEAŞ'ı bitirdik diye açıklama yapabilir

Trump'ın şu anda bir para talebi var. Bu para talebinin Kongre'den çıkması gerekiyor. Şu an itibarıyla çıkmış değil. Bu konuda da çok farklı yöntemleri kullanmak istiyor. Demokrat üyeler bunu üst mahkemeye götürme durumundalar. Bir diğer taraftan da hala DEAŞ'ı adeta 24 saat içerisinde temizleyeceğini sayın Trump iddia ediyor. Bu olur mu, olmaz mı ayrı konu. Zaten DEAŞ'dan orada ne kaldı ki? DEAŞ'ın artık kırıntıları var. Bunu söylemek suretiyle Demokratlar'ın desteğini alabilir miyim? Böyle bir anlayışta olabilir diye düşünüyorum. Yarınki açıklamada şunu bir defa kesinlikle söyleyecektir diye düşünüyorum. Diyecek ki DEAŞ'a karşı zaferi kazandık. Bir zafer ilanı olabilir. Bu ilanı yaparken de DEAŞ'ın orada coğrafi hakimiyetini sonlandırmak diye bir dert yok. DEAŞ'a kaynaklık eden özellikle ortamı sonlandırmak olabilir.

ABD'nin Suriye'den çekilme noktasında kendi içinde uzak bir tutum sergiliyor

Göreve geldiğinden bu yana yanındaki generallerden birçoğunu tanıma fırsatı bulduk, sürekli değişim var. Mesela Tillerson gitmiştir, ondan sonra şimdi başkası gelmiştir. Mattis gitmiştir onun yerine başkası gelmiştir. Demek ki burada hakikaten yönetici olarak kalabilmek öyle kolayl bir iş değil. Sayın Trump'ın özel sektörden gelme olayı çok çok önemli. Zaman geliyor o şirket mantığıyla yönetiyor. Ben o mantığı savunan birisiyim aslında. Ben özel sektör alanını aynı zamanda bilen birisiyim. 40 yıllık siyasette aktif bir ömrüm var. Bir diğer taraftan özel sektörün içerisinde bulundum. Trump yönetimi Suriye'den çekilme noktasında kendi içinden uzak bir görünüm sergiliyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını takip edeceğimizi hep söylüyoruz. Kendi planlarımız hayata geçirme noktasında kararlıyız. Biz her türlü yardımı yapıyoruz! Elinize dilinize dursun!

"Obama, 'Yardım edin Kobani'deki Kürtleri kurtaralım' dedi"

Bir akşam Obama beni aradı. 'Kobani'de bize yardımcı olun. Oradaki Kürtler'i kurtaralım. Onlarn yok edilecek' dedi. Kendisine dedim ki, 'Niye yok edilsin'. Daha sonra onlara helikopterlerle silahları indirdiler ve orada terör koridoru oluşturdular. Sonunda Kobani'den büyük bir kısmı Türkiye'ye göç etmek durumunda kaldı. Bizim güvencemiz altında. Utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye Kürtlere düşmanlık yapılıyor' deniliyor. Bu nasıl düşmanlıktır? Biz her türlü yardımı yapıyoruz. Elinize, dilinize dursun yahu! Bilmeden bunları nasıl konuşursunuz. Biz teröristlere karşıyız, Kürtler benim vatandaşım, kardeşimdir. Benim partimde çok ciddi oranda sayısal olarak Kürt vatandaşlarım vardır. Öyle ayırmak olmaz.

FETÖ'yü ülkemize gönder de dostluğumuzu görelim

ABD hâlâ samimi davranmıyor. Biz onlara karşı her türlü samimiyetimizi şu ana kadar gösterdik. Terör örgütlerinden gelenler vardı. Bizden istediklerini verdik, El Kaide'den mesela. En son aramızda sıkıntı noktası olan papaz Bronson konusunda da yine yargımız olayı iyi niyetle ele almak suretiyle, yargımızın verdiği adli kontrolle değil de bir tahliye kararı çıktı ve gönderildi. FETÖ ABD'de yargılanan birisi değil şu anda. FETÖ'yü ülkemizde onunla ilgili bu kadar verilmiş kararlar var, 85 dosyayı gönderdik. Sadece deporte edecek, gönder, dostluğumuzu görelim. Bakıyorsunuz daha sonra 'filancayı da gönderin' kusura bakmasınlar, bu aramızdaki gerginliği arttırıyor. Bir kısmını paketledik, diğer paketler de gelecek

FETÖ tam bir metastas yapmış. Müttefiklerimiz gerekli adımları atmıyor, atmasın. Jandarma, polis, asker, devlet dairelerinde nerede ne varsa üzerine, üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Şimdi görüyorsunuz değişik yerlerde palazlanıyorlar. İade sürecinin takipçisiyiz, bir kısmını paketledik, diğer paketler de gelecek. Emniyet müdürü olan bir ahlaksız kaçmaya yeltendi. Ondan sonra Borajet'in patronunun yanındaki kaçacaktı. Son olarak onlar yakalandılar. Bu şekilde işi yakın takipte tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz.

Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz

CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.

Sorumuz çok açık ve net: Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Bu mızrak çuvala sığmaz. Dolayısıyla hala Suudi Arabistan yargılamanın neticelerini açıklamış değil. Yargıla cezasını açıkla. Bizim sorumuz çok açık ve net: Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yerli işbirlikçi diyorsunuz, çıkın açıklayın, kim yerli işbirlikçi. Bu 15 kişinin bunu bilmemesi mümkün mü? Bunun failleri bu 15'in içinde. Bir başka hadise olsa Suudi Arabistan bunları nasıl konuşturur, buz bunu çok iyi biliriz. Bu cinayet nerede, kimler tarafından işlendi. Bu yargıyı yapacak olan mercilere teslim edeceğiz. Elimizde bu işin kronolojisi A'dan Z'ye bunlar var. Bütün ses kayıtları vs. var. Bunları aynı şekilde teslim edeceğiz. Kimler istediyse onlara bunların bir kısmını dinlettik. Suudiler'e de dinlettik. Suudi istihbaratçılar bile 'bu bir felakettir' dedi. Amerikalılar ve Fransızlar da hakeza aynı şeyi söylediler. Yardımcı olur musunuz diyenlere biz bunu gizlemedik.

“Macron'a 'Daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim”

1793-1796 Batı Fransa ve Amerikalı tarihçiye göre Fransız devriminin akabinde yaklaşık 600 Katoliği katlederek Fransa modern tarihin ilk soykırımını yaptı. 1830 Cezayir. Fransız orduları Cezayir'i işgale ve halkına zulmetmeye başladı. 1839 Gabar, bir sömürge merkezi kurarak, köle ticaret merkezi haline getirdiler. 1840 Senegal, işgal sonrası büyük bir hristiyanlaştırma çalışması başladı. Vietnamlılar Fransızlar tarafından katledildi. 1881-1884 çok sayıda insan katledilmiştir. Yerli kanunu adı verilen zulüm kanunları uygulamaya geçirilmiştir. 1881 Tunus. Fransızların yönetimine geçen Tunus'ta işgale direnenler katledildi, halk Fransızca eğitim öğretime başlatıldı. Fransızlar İslam’ın izlerini silmek için İslami eğitimini yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım.

“Macron bir defa sen önce bu işi halllet!”

1916 Kamerun, Müslümanlara baskı uyguladılar. Cibuti'de ayaklanmayı insanlık dışı uygulamayla bastırdılar. Ayrıca Müslümanların dinlerini öğrenmelerini öğrendiler. 1945 yeniden Cezayir. Bağımsızlık yanlısı 45 bin Cezayirliyi kadın, yaşlı, çocuk demeden katlettiler, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. 1961 Paris. 17 Ekim 1961'de Fransız polisi ülkelerinin Fransız koloni yönetiminden bağımsızlığı talep eden silahsız Cezayirlilerin ölümüne sebep oldu. Ruanda, 800 bin Tutsi'nin ölümüyle sonuçlanan soykırımı. Fransa soykırım yapmıştır, soykırımcılara askeri eğitim, silah ve destek sağlamıştır. Macron bir defa sen bu işi hallet. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ermeni soykırım yapıldı ifadesini dikkatli kullan. Önce bu işin tarihini öğren. Şu anda ülkemizde bizim 100 bin civarında vatandaş, vatandaş olmayan Ermeni var. Şu anda bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü.

Sarkozy ve Merkel gelir gelmez fasılları 35'e çıktılar

AB'ye ben iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. Yalanı acayip kullanıyorlar. En son mülteciler olayıyla bir taraftan 'Siz 3,5 milyon mülteciyi ülkenizde barındırıyorsunuz, size ne kadar teşekkür etsek azdır, size her türlü desteği vereceğiz' dediler. Şu ana kadar 1 milyar 750 milyon Avro verdiler. Bunu da bize değil uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay'a, AFAD'a veriyorlar. Bize proje diyorlar? Ne projesi Hatay'a gel kampları gör. Şu anda 310 bin mülteci geri döndü. Bunlara kim bakıyordu? Suriye mi bakıyordu, biz bakıyoruz. Biz devlet olarak oradayız, askerimiz orada. Tüm onların bakımını hala biz yapıyoruz. Bütün AB ile ilgili süreçte fasıl olarak 15 fasıl vardı. Bu 15 faslın olduğu zamanda ben Başbakan olarak liderler zirvesine katılabiliyorum. O zaman da katılan ülkelerin sayısı şimdiki gibi değil, yanılmıyorsam 15 ülkeydi. Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geldi. Bütün bu fasılları 35'e çıkardılar. Diğer taraftan liderler zirvesini ortadan kaldırdılar. Türkiye dışında müzakereye en yakın ülkeleri aldılar, Türkiye'yi almadılar.

“AB, Müslümanız diye bizi almıyor”

Türkiye'yi almayanları açıklıyorum: Biz Müslümanız, Müslümanız diye almıyorlar. Çıkın bunu açıklayın. Konuştuğumuzda 'hayır böyle şey olur mu' diyorlar. Bahaneleri nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz diyorlar. Peki başta niye demediniz? Siz AB olarak eskiden parasal destekleri veriyordunuz. Bir ara genç nüfus falan dediler. Bunların hepsi yalan.

ABD benim burada 18 üssüm var diyor. Bu tür desteklerle orada ortamı geren bir yapı söz konusu. Bu terör örgütlerini de Kürtler adına kullandığını söylüyor. Samim Kürtlerin temsili diye bir şey söz konusu değil... Bu silahların seri numaralarının kendilerinde olduğun söyledi. Ben dedim ki, 'Sayın Trump aynı şeyi Bush da söyledi. Seri numaraları bizde olduğu için bu silahları alarak buradan çıkacağız' dedi. Daha sonra terör örgütüyle mücadelemizde baktık ki Amerika'nın silahları orada. Bu silahlar aynı zamanda satıldı. Silah pazarında şu anda satılıyor. Kendilerine bunu söylediğimizde 'buradan el çekelim' demiyorlar. Ama bu gerçekler kendilerinin önüne sürekli gelecek.

Döviz neyse karşılığını Türk Lirası olarak ödeyecek

Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu söz konusu. Yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da söz konusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.