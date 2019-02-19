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Tanzim de kırmızı et tartışması

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Tanzim de kırmızı et tartışması
Türkiye'de gündemden düşmeyen tanzim satış noktaları ile ilgili kırmızı et üreticileri de harekete geçti.

Üreticiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kırmızı et için tanzim satış noktaları kurulmasını istemeyi planlıyor. Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise halihazırda zincir marketlerde ucuza et ve kıyma satıldığını belirterek, "Türkiye'yi büyük işletmelere teslim ettiler, aile işletmelerini bitirdiler" dedi.
Türkiye’de meyve sebze fiyatlarının yükselmesi sonucu tanzim satış uygulaması başlamıştı. Bir çok vatandaş ucuza sebze meyve almak için tanzim satış noktalarında kuyruğa giriyor. Tanzim satışların şimdi de kırmızı et için yapılması gündeme geldi. Üreticiler taleplerini iletmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor.

YALÇINDAĞ: AİLE İŞLETMELERİNİ BİTİRDİLER

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Yalçındağ, zincir marketlerde satışı yapılan ucuz kıyma ve eti kastederek “Zaten 20 bin noktada paket içerisinde satılıyor. Daha ne yapacaklar?” dedi.

Kasaplar ortadan kalkarsa büyük marketlerin ilk olarak üreticiyi boğacağını söyleyen Yalçındağ, “Türkiye’de yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi üretim modelini değiştirmektir. Fason modelden geleneksel üretime geçilmelidir. Dünyada genellikle aile işletmeleri var. Şu anda karkas ette fiyatlar 29-30 TL bandında. Bizim kasap dükkânlarında işletme maliyeti ve KDV dahil edildiğinde fiyatlar 45-50 lira oluyor. Sadece 10 TL işletme maliyeti var. Türkiye’yi büyük işletmelere teslim ettiler, aile işletmelerini bitirdiler.” dedi.

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