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TANZAYA'DA YAKIT TANKERİ PATLADI!

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TANZAYA'DA YAKIT TANKERİ PATLADI!
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.


SonDakika.com'un haberine göre; Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde yakıt taşıyan bir tanker kaza sonrası patladı.

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