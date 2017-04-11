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Tansu Çiller'in referandum kararı

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Tansu Çiller'in referandum kararı
Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski Başbakan Tansu Çiller'in referandumda "evet" oyu vereceğini Meral Akşener'e dayanarak yazdı...

Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski Başbakan Tansu Çiller'in referandumda "evet" oyu vereceğini Meral Akşener'e dayanarak yazdı.

Televizyon programında Akşener'i konuk ettiğini hatırlatan Ataklı, "Programın sonuna doğru eskiden bakanlığını yaptığı DYP'nin o zamanki genel başkanı Tansu Çiller hakkında çok ilginç bir iddia attı ortaya. Çiller'in 'Evetçi' olduğunu söyledi" dedi.

Ataklı sonrasında durumu şöyle yorumladı:

"Zaman darlığından üsteleyemedim ama inanın çok şaşırdım. Çiller gibi bir merkez sağ liderinin demokrasiyi, hukuku, insan hak ve özgürlüklerini tamamen ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine evet demesini açıkçası aklım almadı. Demek geçen yıllar içinde bazı menfaatler ağır basmış. 96 yaşındaki Nilüfer Gürsoy (Celal Bayar'ın kızı) hâlâ pırıl pırıl açık dimağı ile bütün baskılara rağmen “Bu anayasaya hayır diyorum” diye haykırma cesareti bulurken, Çiller'in evetçi olması tek kelime ile yazıktır."

Odatv.com 

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