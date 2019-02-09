  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Tank paletlerimizin satılması söz konusu değildir

»
Tank paletlerimizin satılması söz konusu değildir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda devam eden çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle operatörlere hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerime de sağlık, sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

"Türk gemicilik sanayi son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır." dedi.Erdoğan, "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık." ifadesini kullandı.

"CHP'nin iddialarının milli kaygılarla hiçbir alakası yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tank Palet Fabrikamızın satılması asla söz konusu değildir"

"Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir."

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan sinirlendi08 Şubat 2019 Cuma 16:43
  • Enes Kanter NBA'dan kovuldu08 Şubat 2019 Cuma 16:31
  • Öz baba kızına tecavüz etti08 Şubat 2019 Cuma 16:25
  • Erdoğan'a bir hediye daha08 Şubat 2019 Cuma 16:12
  • Biri bugün doğdu Biri bugün öldü08 Şubat 2019 Cuma 14:21
  • 45 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı08 Şubat 2019 Cuma 13:26
  • Bulunan ceset'in Sala'ya ait olduğu açıklandı08 Şubat 2019 Cuma 13:16
  • Ziraat odası başkanı arabasından ölü bulundu08 Şubat 2019 Cuma 13:08
  • Ünlü jokey'e 20 yıl hapis08 Şubat 2019 Cuma 12:11
  • Rus kadınlarını iş vaadiyle kandırıp konsomatris yaptılar08 Şubat 2019 Cuma 11:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim