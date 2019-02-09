Tank paletlerimizin satılması söz konusu değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda devam eden çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle operatörlere hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerime de sağlık, sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

"Türk gemicilik sanayi son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır." dedi.Erdoğan, "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık." ifadesini kullandı.

"CHP'nin iddialarının milli kaygılarla hiçbir alakası yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tank Palet Fabrikamızın satılması asla söz konusu değildir"

"Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir."