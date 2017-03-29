Tanju Çolak'a şok!

Tanju Çolak da Galatasaray’dan ihraç edildi.

Hakan Şükür'ün Galatasaray Genel Kurulu'nca ihraç edilmemesi üzerine Tanju Çolak, "Galatasaraylılığımı askıya alıyorum" demişti. Tanju Çolak'ın da aidatını ödemediği gerekçesiyle üyelikleri düşürülen kişilerin arasında olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü’nün genel kurulda aldığı Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etmeme kararı büyük fırtına kopardı. Sarı-kırmızılı yönetim ivedilikle toplanarak bu iki futbolcuyu yıllık aidatlarını ödemediği gerekçesiyle kulüpten ihraç etti. FETÖ ve PYD üyeliği suçundan aranan bu iki futbolcunun yanı sıra, aidatlarını ödemeyen 2700 kişinin de üyelikleri düştü. Bu kişilerin arasında ise sürpriz bir ismin olduğu öğrenildi: Tanju Çolak.

GALATASARAYLILIĞI’NI ASKIYA ALMIŞTI

Genel kuruldaki ihraç etmeme kararından sonra sesler yükselirken, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Tanju Çolak, genel kurulun aldığı ihraç etmeme kararı üzerine “Bundan böyle Galatasaraylılığımı askıya alıyorum” demişti.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri düşenler arasında dikkat çeken isimler de var. O liseye ulaştık:

Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Ergün Penbe, Tanju Çolak, Erdal Keser, Yusuf Altıntaş, Güngör Uras, Akif Hamza Çebi, Dinç Bilgin ve Turgay Demirel.

AİDATLARINI ÖDERLERSE GERİ DÖNEBİLECEKLER

Galatasaray’da tüzük gereği aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ihraç edilen kişiler, ödemedikleri meblayı yatırmaları durumunda üye olma hakkını geri kazanıyorlar. Buna Hakan Şükür ve Arif Erdem de dahil. Sarı-kırmızılı kulüp, bir sonraki genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kesin ihracı yönündeki kararı genel kurulun oyuna sunacak.