Tanımadığım İsimleri Yaskıştırdılar

Gülben Ergen, 'kardeşim' dediği, çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'ın akrabası olan Şahabettin Aydın ile aşk yaşadığı iması yapılmasına çok sinirlendi.

Gülben Ergen, 'kardeşim' dediği, çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'ın akrabası olan Şahabettin Aydın ile aşk yaşadığı iması yapılmasına çok sinirlendi.

Ünlü sanatçı haberi görür görmez sosyal medya hesaplarından böyle cevap verdi:

*Yazıklar olsun kardeşim dediğim çocuklarımın babasının akrabası, evimizin neşesi, evlatlarımın manevi ağabeyi ile beni yazan zihniyete!!

*Boşandım diye,hayatımda kimse yok diye, aylardır adımın yanına tanımadığım, yüzünü görmediğim ne isimleri yapıştırdılar!

*Kardeşim demişim!! Kardeşlikten anlamayan zifir karası zihniyet ne bilsin kardeşliği, içi bozuk kendi gibi görür içtenliği, samimiyeti!!!

Demişim ki onu bu edep ve terbiye ile yetiştiren ana babaya teşekkürüm var bana bir kardeş kazandırdılar.... Bu kardeşlik çocuklarıma ağabeyilik yapmaktır. Evimizin gözbebeğidir. Şoförümüz değildir. Kardeşlik duygusuna bu ne samimiyet diyen insani duygularını yitirmişler!!! Sabah Gazetesi/Günaydın eki ne ayıp ettiniz!!! Ne büyük iftira ettiniz!!! Ne günaha girdiniz!!! Kardeşlerim üzülmesinler biz yine abla kardeşiz biz yine aileyiz.