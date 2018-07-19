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Tan Taşçı yeni sevgilisiyle Bodrum'da!

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Tan Taşçı yeni sevgilisiyle Bodrum'da!
Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, geçtiğimiz yaz Asena Atalay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi. Taşçı sevgilisi ile şezlongta oturduğu sırada hayranlarıyla bol bol selfie yaptı. 

Daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçen Taşçı, burada sevgilisi ile yoga yaptı.

Daha sonra esneme hareketleri yapan şarkıcı, ayaklarını havaya diktiği sırada defalarca düşmesi dikkatlerden kaçmazken, genç sevgilisi şarkıcıyı boynundan öperek teselli verdi. 

Daha sonra sevgilisinin yardımı ile ayaklarını diken şarkıcı, aynı hareketi sevgilisine de yaptırdı. İki sevgilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Daha sonra Tan ve sevgilisi iskelede bol bol fotoğraf çektirdi.

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