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Tampon bölge sözü gelmezse biz kendimiz yapacağız

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Tampon bölge sözü gelmezse biz kendimiz yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin Erzurum'daki aday tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan burada isim vermeden ABD'ye seslenerek, "Tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz, bu tampon bölgeyi aksi taktirde biz oluşturacağız.

Suriye sınırında teşkil edilecek bu bölgenin güvenliğini sağlayacak tek güç Türkiye'dir.

Bu meselenin kontrolünü sağlayacak sahadaki fiili güç de bizde olması gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez. Dünyanın neresinde olursa olsun biz bunun karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Mursi’ye darbe yapanlarla hiçbir zaman görüşmedim. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Bay Kemal işte onlarla beraber, darbecilerle birlikte olmayacağız.

AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum teşkilatında görev yapmış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Partimizin kurulduğu 2004’ten beri Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağını biliyorum. AK Parti kadroları Erzurum’da daha iyi çalışacaklardır.

Son 16 yılda Erzurum’a 23.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Şimdi size bir müjde veriyorum, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Erzurum’da son 16 yılda 10 bin konut projesini tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Erzurum’a 5 baraj, 13 gölet inşa ettik.

Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale’yle, Ku’tül Amare’yle, İstiklal Harbi’yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi. Birinin bizi davet etmesine gerek yok, Adana Mutabakatına 1998’de imza attık. Tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz, bu tampon bölgeyi aksi taktirde biz oluşturacağız. Suriye sınırında teşkil edilecek bu bölgenin güvenliğini sağlayacak tek güç Türkiye’dir. Bu meselenin kontrolünü sağlayacak sahadaki fiili güç de bizde olması gerekiyor.”

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