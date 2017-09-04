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"Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı

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"Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı
Milli Piyango İdaresi, 2016'da şans oyunlarının satışından 2,7 milyar lira gelir elde ederken dağıtılan ikramiye tutarı 1,2 milyar lirayı geçti. İdarenin son 5 yılda dağıttığı ikramiye bedeli ise 5,5 milyar lira oldu.

Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi  Milli Piyango İdaresi, geçen yıl şans oyunlarından 2,7 milyar lira satış geliri  elde ederken, ikramiye kazanan talihlilere 1,2 milyar liradan fazla ödeme yaptı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere  göre, İdarenin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 2 milyar 814 milyon 623  bin 803 lira oldu. Bunun yaklaşık 2 milyar 725,2 milyar lirası şans oyunları  satış gelirlerinden, 89,4 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2016 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde  8,9 artarak 1 milyar 221 milyon 652 bin 143 lirayı buldu.

Geçen yıl Milli Piyango İdaresi tarafından hazineye 655,5 milyon lira,  kamuya 581,4 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık  giderleri 231,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 124,8 milyon  liraya ulaştı.

İdare, geçen yıl en fazla satış hasılatını 1 milyar 762,3 milyon lira  ile "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 735,8 milyon  lira, "hemen kazan" satışlarından da 227,1 milyon lira girdi.

66 MİLYON PİYANGO BİLETİ SATILDI

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33  piyango çekilişi düzenlendi, bu çekilişlerde 65 milyon 997 bin 82 bilet satıldı.  Bunların 60,6 milyonu çeyrek, 4,1 milyonu yarım, 1,3 milyonu da tam biletlerden  oluştu.

2016'da piyango oyunu satışının yüzde 56'sına denk gelen 413,4 milyon  liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans  oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 27 oldu.

İdare tarafından, 2016'da toplam 227 milyon 104 bin 46 adet "hemen  kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 141,5  milyon lira ikramiye ödemesi  gerçekleştirildi.

SÜPER LOTO'YA İLGİ ARTTI

Sayısal oyunlardan "süper loto"nun satış geliri geçen yıl yüzde 43,5  artarak 423,4 milyon liradan 607,6 milyon liraya çıktı.

Satış gelirleri "sayısal loto"da 588 milyon lira, "şans topu"nda 314,1  milyon lira, "on numara"da 252,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Sayısal oyunlarda oynanan kolon adetleri geçen yıl, 2015'e göre yüzde  4,9 azalarak 1 milyar 491 milyon 254 bin 543 oldu.

Öte yandan, son 5 yıllık dönemde şans oyunlarının satışlarından 12,2  milyar lira gelir edilirken, bu dönemde şans oyunları toplam satış gelirlerinin  yüzde 65'i sayısal oyunlarından,  yüzde 27'si piyangodan, yüzde 8'i ise "hemen  kazan" oyunundan sağlandı.

Vatandaşların "Talih Kuşu" olarak nitelendirdiği Milli Piyango'nun son  5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 5 milyar 500 milyon 254 bin 561 lira olarak  kayıtlara geçti.

BAYİ SAYISI 15 BİN 565

Sayısal oyun satış gelirlerinin bölgelere göre dağımında 638,4 milyon  lira ile Marmara (yüzde 41) ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 283,6 (yüzde  18,21) milyon lira Ege, 251,1 milyon lira (yüzde 16,13) ile İç Anadolu Bölgesi  takip etti.

Şans oyunlarındaki bayi sayısı geçen yıl itibarıyla 15 bin 565'i  bulurken, bunun 10 bin 707'si piyango-hemen kazan bayilerinden, 4 bin 858'i  sayısal oyun bayilerinden oluştu.

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