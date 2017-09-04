"Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı

Milli Piyango İdaresi, 2016'da şans oyunlarının satışından 2,7 milyar lira gelir elde ederken dağıtılan ikramiye tutarı 1,2 milyar lirayı geçti. İdarenin son 5 yılda dağıttığı ikramiye bedeli ise 5,5 milyar lira oldu.

Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi Milli Piyango İdaresi, geçen yıl şans oyunlarından 2,7 milyar lira satış geliri elde ederken, ikramiye kazanan talihlilere 1,2 milyar liradan fazla ödeme yaptı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere göre, İdarenin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 2 milyar 814 milyon 623 bin 803 lira oldu. Bunun yaklaşık 2 milyar 725,2 milyar lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 89,4 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2016 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,9 artarak 1 milyar 221 milyon 652 bin 143 lirayı buldu.

Geçen yıl Milli Piyango İdaresi tarafından hazineye 655,5 milyon lira, kamuya 581,4 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 231,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 124,8 milyon liraya ulaştı.

İdare, geçen yıl en fazla satış hasılatını 1 milyar 762,3 milyon lira ile "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 735,8 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 227,1 milyon lira girdi.

66 MİLYON PİYANGO BİLETİ SATILDI

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi, bu çekilişlerde 65 milyon 997 bin 82 bilet satıldı. Bunların 60,6 milyonu çeyrek, 4,1 milyonu yarım, 1,3 milyonu da tam biletlerden oluştu.

2016'da piyango oyunu satışının yüzde 56'sına denk gelen 413,4 milyon liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 27 oldu.

İdare tarafından, 2016'da toplam 227 milyon 104 bin 46 adet "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 141,5 milyon lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

SÜPER LOTO'YA İLGİ ARTTI

Sayısal oyunlardan "süper loto"nun satış geliri geçen yıl yüzde 43,5 artarak 423,4 milyon liradan 607,6 milyon liraya çıktı.

Satış gelirleri "sayısal loto"da 588 milyon lira, "şans topu"nda 314,1 milyon lira, "on numara"da 252,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Sayısal oyunlarda oynanan kolon adetleri geçen yıl, 2015'e göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 491 milyon 254 bin 543 oldu.

Öte yandan, son 5 yıllık dönemde şans oyunlarının satışlarından 12,2 milyar lira gelir edilirken, bu dönemde şans oyunları toplam satış gelirlerinin yüzde 65'i sayısal oyunlarından, yüzde 27'si piyangodan, yüzde 8'i ise "hemen kazan" oyunundan sağlandı.

Vatandaşların "Talih Kuşu" olarak nitelendirdiği Milli Piyango'nun son 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 5 milyar 500 milyon 254 bin 561 lira olarak kayıtlara geçti.

BAYİ SAYISI 15 BİN 565

Sayısal oyun satış gelirlerinin bölgelere göre dağımında 638,4 milyon lira ile Marmara (yüzde 41) ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 283,6 (yüzde 18,21) milyon lira Ege, 251,1 milyon lira (yüzde 16,13) ile İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Şans oyunlarındaki bayi sayısı geçen yıl itibarıyla 15 bin 565'i bulurken, bunun 10 bin 707'si piyango-hemen kazan bayilerinden, 4 bin 858'i sayısal oyun bayilerinden oluştu.