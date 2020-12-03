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Talepler patladı: Koronavirüs aşısı yaptırmak için aşı turuna çıkmak istiyorlar!

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Talepler patladı: Koronavirüs aşısı yaptırmak için aşı turuna çıkmak istiyorlar!
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere tarafından resmen onaylanmasının ardından dünya sevince boğulmuştu. Bugün Hindistan'dan gelen bir haber ise şaşkınlık yarattı. Vizesi olan Hindistan vatandaşları aşı olmak için İngiltere'ye

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği KORONAVİRÜS aşısının dün İNGİLTERE tarafından resmen onaylanmasının ardından dünya sevince boğulmuştu. 

İngiltere aşılamaya başlanacağının müjdesini verirken Kovid-19 aşılarının nakliyesine de başlanmıştı. Dün gelen bu güzel haberden sonra HİNDİSTAN 'da turizm acentelerine yoğun başvurular yapılmaya başlandı. Bu durumun sebebi ise duyanları hayrete düşürdü. 

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Hindistan’da birçok vatandaş İngiltere vizesine sahip olduklarını söyleyerek koronavirüs aşısı olmak için İngiltere'ye gitmek istediklerini söyleyerek turizm acentelerinin kapısını çalmaya başladı.

Turizm acenteleri ise normal koşullarda bu mevsimde Hindistan'dan İngiltere'ye gitmek isteyen olmadığı için şaşkına dönmüş durumda. İngiltere'ye gitmek isteyen Hindistan vatandaşları 3 gecelik konaklamalı paketler talep ediyorlar ve hem koronavirüs aşısı olup hem de gezmek istediklerini görevlilere aktarıyor. Ancak ortada büyük bir sorun var.

İngiliz hükümetinin aldığı karara göre 15 Aralık tarihi itibarıyla ülkeye girenlerden 5 gün boyunca karantinaya girmelerini talep edecek. 6. gün test yaptıracak olan kişiler ancak Kovid-19 testlerinin negatif çıkması durumunda izolasyondan çıkabilecek. 

 
 
 

Öte yandan İngiltere, koronavirüs aşısının öncelik sırasının listesini yayınladı. Listenin ilk sıralarında sağlık çalışanları ve riskli grupta yer alanlar var. 

Yani İngiltere'ye AŞI  yaptırmak için gitmek isteyen Hindistan vatandaşları karantinaya girip koronavirüs olmadıklarını kanıtlasalar bile aşıyı yaptıramayacaklar. Zira aşının İngiltere'de eczanelerde satılıp satılmayacağı da henüz karara bağlanmış değil. 

Buna rağmen Hindistan'daki turizm acenteleri yaptıkları açıklamada bu 'Aşı turları' için İngiltere'deki oteller ve bazı hastanelerle görüşmelere devam ettiklerini ve müşterilerine bu fırsatı sağlamak için çalıştıklarını açıkladılar. 

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