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Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

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Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin tanıtım videosu yayımlandı

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin  video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı. 

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet  personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı  programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı.

Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların  üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

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