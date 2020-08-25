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Takvim gazetesi, Reuters'ı hedef gösterdi: Oyun kurdu, rakam uydurdu!

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Takvim gazetesi, Reuters'ı hedef gösterdi: Oyun kurdu, rakam uydurdu!
Takvim gazetesi, "İngiliz haber ajansı son 5 yılın en büyük doğalgaz keşfini baltalamak için beklentiyi yükseltti, muhalefet de çanak tuttu" diyerek Reuters'i hedef gösterdi

 

Takvim gazetesi bugünkü nüshasında (25 Ağustos 2020), Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırarak, Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğuna yönelik haberinin, keşfi baltalamak için yapıldığını öne sürerek, "ReuTERS Operasyonu" başlığıyla manşetine taşıdı.

Takvim gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjdesi'nden bir gün önce servis edilen haberin, beklentileri yükselttiğini, muhalefetin de buna çanak tuttuğu iddiaları yer aldı.

Haberde, "İngiliz haber ajansı oyun kurdu. Son 5 yılın en büyük doğalgaz keşfini baltalamak için rakam uydurdu. 320 milyar metreküplük rezervi değersizleştirip, muhalefete gaz verdi. Onlar da lobiye eşlik etti" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu haberde, Fatih Sondaj Gemisi'nin bulduğu doğalgazın, 2023'te evlerde kullanılmaya başlanacağı iddia edildi.

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