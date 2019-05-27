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TAKSİ'YE ZAM GELİYOR!

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TAKSİ'YE ZAM GELİYOR!
Taksi ücretleri zamlanıyor.

Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya çıkacak. İndi bindi fiyatı ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.
Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu. Edinilen bilgilere göre, taksi ücretlerine Haziran ayının sonunda taksilere zam gelecek.

YENİ FİYATLAR

Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya,kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.

21 AYDIR FİYATLAR AYNI

Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.

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