Taksim'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi; 44 gözaltı

İSTANBUL Valiliği'nin yürüyüşe izin vermemesine rağmen Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' yapmak isteyen LGBTİ'liler geniş güvenlik önlemi alan polis engeline takıldı.

Polis yüyüşü engellemeye çalışan 20 ve LGBTİ'li 24 olmak üzere 44 kişiyi gözlatına aldı.

Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklarda 2 bin polisle güvenlik önlemi alan polis, LGBTİ'lilerin caddeye girişine izin vermedi. İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ'liler ile yürüyüşe karşı çıkan bir grup genç arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polis, LGBTİ'lilere karşı çıkan 20 kişiyi gözaltına aldı.



POLİS KÖPEKLERLE MÜDAHALE ETTİ

Polis, alınan önlemlere rağmen arka sokaklarda bir araya gelen bir grup LGBTİ'liye köpeklerle müdahale etti. Kovalamaca sırasında hareketli anlar yaşanırken, bir polis helikopteri de yaşananları havadan takip etti.



LGBTİ'LİLER CİHANGİR'DE TOPLANDI

İstiklal Caddesi ve çevresinde polisle yaşanan kovalamacanın ardından LGBTİ'liler bu kez de Cihangir'de toplandı. Polis, gruba bu kez TOMA ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptan 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada, polis müdahalesini görüntülemeye çalışan AP kameramanı Bram Janssen de, sarı basın kartı olmasına rağmen, yanında pasaportu olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kameraman Janssen, ekipmanlarıyla birlikte polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü. Gözaltına alınan 44 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polislerin önlemi sürerken gruplar dağıldı.