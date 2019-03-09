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Taksim'de kadınların gece yürüyüşüne polisten sert müdahale

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Taksim'de kadınların gece yürüyüşüne polisten sert müdahale
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi üzerinde “Feminist Gece Yürüyüşü”ne polis izin vermedi. İstiklal caddesine toplanan kadınlara biber gazıyla müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.

2003 yılından beri her yıl düzenlenen ve bu 8 Mart’ta da saat 19:30'da Fransız Kültür Merkezi Önü'nde başlaması planlanan “Feminist Gece Yürüyüşü” öncesinde İstiklal Caddesi kapatıldı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar, balantı yolları ve ara sokakları yayalara kapatıldı. Kadınların toplanacağı alanda güvenlik önlemleri aldı.

Bir süre polis ekipleri tarafından kapatılan caddeye giriş yapamayan kadınlar bariyerlerin arkasında bekledi. Bariyerler kaldırıldıktan sonra kadınlar, polis tarafından üst aramaları yapılarak alana alınmaya başladı.

Kadınların 2003 yılından beri her sene düzenlediği “Feminist Gece Yürüyüşü” yapılmasına izin verilmedi.

Taksim Meydanı'ndan arama yapılarak Fransız Konsolosluğu'nun önüne alınan kadınların Tünel'e yürüyüşünü engellemek için 200 metre ileriye barikat kuruldu.

Kadınlar Fransız Konsolosluğu'nun önünde "Korkmuyoruz, susmuyoruz itaat etmiyoruz", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atıyor.

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