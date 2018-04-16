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Taksim'de Gerginlik!

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Taksim'de Gerginlik!
CHP’nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile ülkenin birçok noktasında bugün yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

CHP üyeleri bugün saat 12.00 de Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmayı planlıyor. Eylem öncesi polis bariyerlere Taksim Meydanı kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. CHP İstanbul İl Örgütü Yöneticileri “Meydanda oturma eylemi yapacağız. İzin verilmez ise İstiklal Caddesi’nden Galatasaray Meydanı'na yürüyeceğiz” dedi. CHP'liler Taksim'e geldi, polis oturma eylemine izin vermeyeceğini iletti. Gerginlik tırmanıyor.

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