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Taksim'de cami projesine onay

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Taksim'de cami projesine onay
Taksim'e cami yapılmasına ilişkin proje onaylandı.


İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Taksim cami projesine onay verdi.
Caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçilecek.
Taksim'e cami yapılmasına ilişkin tartışmalar uzun bir süredir gündemdeydi.
Davalara da konu olan proje ile ilgili geçtiğimiz günlerde Taksim camii için kuruldan onay çıktı.
Kurulun onayında geçen cami projesi bin 482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek.
Caminin taban oturumu 900 metrekare olarak projelendirildi. Taksim camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30 metre olacak.
Planlanan yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk olacak. 

Caminin yapılacağı yer, Taksim Sular İdaresi'nin hemen arkasında bulunuyor. 

Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.

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