Taksim Meydanı'nda Kendini Yaktı!

İstanbul Beyoğlu’nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CUMHURİYET Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza S. (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen adam, çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar olan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.