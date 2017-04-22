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Taksim meydanına yoğun güvenlik önlemi!

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Taksim meydanına yoğun güvenlik önlemi!
"İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlatılan İstanbul Lale Festivali çerçevesinde Taksim Meydanı'da binlerce renkli lale ile buluştu. Taksim'e hafta başında getirelen lalelerin bazı vatandaşlar tarafından kopartılarak taplanmak istemesi, bazı Arap

Bu yıl 12'cisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali'nde 143 bin lale bulunduğu Taksim meydanında bulunan görevlilerden biri " Burayı boş bırakırsak bir gün içinde talan olur..Bazı Arap turistler içine girip resim çektirmek istiyor hatta içine uzananlar bile olmak istiyor, bizim insanımızda kopartıp toplamak istiyor..Festival boyunca buradayız" dedi. Bu arada vatandaşlar birbirinden rekli laleler ile sellfie yapıp bol bol anı fotoğrafı çekiyor.

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