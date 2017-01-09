  • BIST 77.244
  • Altın 141,371
  • Dolar 3,7231
  • Euro 3,9230
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

TAKSİM MEYDANI BUZ PATENİ SAHASINA DÖNDÜ!

»
TAKSİM MEYDANI BUZ PATENİ SAHASINA DÖNDÜ!
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Taksim meydanında son durum..

Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

İstanbul'da Vapur seferleri iptal, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da yoğunluğunu sürdüren kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Bu sabahŞehir Hatları ve İstanbul Deniz otobüsleri boğaz trafiğinin kapatılması ile birlikte durduruldu. İşte İstanbul'da iptal edilen seferler
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
BOĞAZ KAPATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
İDO'NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER
İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:
08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:05 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MECLİS'TE TARİHİ GÜN!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:19
  • BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:15
  • Dolar ve Euro yeni haftaya tarihi rekorla başladı09 Ocak 2017 Pazartesi 17:12
  • Kar yağışı etkisini artırıyor! Meteroloji'den İstanbul'a flaş uyarı09 Ocak 2017 Pazartesi 17:10
  • TAKSİM MEYDANI BUZ PATENİ SAHASINA DÖNDÜ!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:03
  • SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!09 Ocak 2017 Pazartesi 16:56
  • NESRİN CAVADZADE'NİN ORGANİK TATİLİ!09 Ocak 2017 Pazartesi 16:37
  • İstanbul'da ulaşıma kar engeli!09 Ocak 2017 Pazartesi 16:33
  • ORTALIĞI KASIP KAVURAN DANSÖZ!09 Ocak 2017 Pazartesi 15:20
  • İBB'DEN İSTANBUL'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!08 Ocak 2017 Pazar 19:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim