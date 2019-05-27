  • BIST 86.249
  • Altın 250,365
  • Dolar 6,0510
  • Euro 6,7717
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

TAKSİM MEYDAN'DA BAYILDI KALDI

»
TAKSİM MEYDAN'DA BAYILDI KALDI
Taksim Meydanı'nda aşırı sıcaktan bayılan bir kadın turist, olduğu yere yığılıp kaldı.

İlk müdahaleyi çevredeki esnafın yaptığı turist, sağlık ekiplerinin 20 dakika süren çabası sonunda kendine gelebildi.


İstanbul Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan bir kadın turist, yolda yürürken aniden yere düşerek bayıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesi sonrası kendine gelen kadın turist, esnafların yardımıyla kaldığı otele gitti.

ÇEVREDEKİ ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Taksim Meydanı metro girişinde Monakolu bir kadın turist yolda yürürken aniden yere düşerek bayıldı. Kadının bayıldığını gören çevredeki esnaf, yerden kaldırarak metro girişinin yanında bulunan oturağa yatırdı. Esnaf, daha sonra da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

20 DAKİKA SONUNDA KENDİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın turisti ambulansa alarak müdahale etti. Ambulansta yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonunda kendine gelen turistin, sıcaktan ve susuzluktan bayıldığı anlaşıldı.

Ambulanstan indirilen turist esnafın yardımıyla kaldığı otele gitti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BELEDİYELERE KALAN BORÇLAR PAYLAŞILDI27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:23
  • BEŞİKTAŞ'A GELİN GİDİYOR27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:18
  • BERAT ALBAYRAK'TAN BANKALARA OPERASYON İDDİASI27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:11
  • YAĞMUR AŞIK EMRE'Yİ TEHDİT Mİ ETTİ?27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:06
  • YENİ PARTİ İÇİN HEDEF SONBAHAR27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:00
  • HAYRANLARI SETİ BASTI27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:56
  • LEYLA GÜVEN AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRDI27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:52
  • ÜNLÜLER BAYRAMDA NE KADAR KAZANACAK?27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:47
  • KÜRTÇE ÜZERİNDEKİ YASAKLARIN KALKMASI LAZIM27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:37
  • KANSER AŞISI TÜRKİYE'YE GELİYOR27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim