Sacitaslan.com'un haberine göre; yangın saat 00.10 sıralarında Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir yerden bilinmeyen sebeple yer altı kabloları yanmaya başladı. Yanmaya başlayan kablolar bir an büyük bir ses ile patladı. Patlama sesini duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
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TAKSİM KAZANCI YOKUŞUNDA PATLAMA!
İstanbul Taksim’deki Kazancı Yokuşunda yer altı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama paniğe sebep oldu. Büyük bir olayın yaşanmadığı bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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