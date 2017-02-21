Takside yeni dönem başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da indi-bindi tarifesiyle birlikte yeniden gündeme gelen taksiler, lüks çeşitleriyle de konuşulacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, lüks taksilerin İstanbul'da da yakın zamanda görülebileceğini söylerken, “Hükümetimizin taksici esnafına göstermiş olduğu ÖTV muafiyeti desteğine duyarsız kalmadık” dedi.
Uğur, taksilerde konforun ve kalitenin artmasını istediklerini ifade ederken, “ÖTV muafiyeti İBB tarafından da desteklenince lüks taksilerde taksimetre ücretlerinin yüzde 15 zamlı uygulanmasına karar verildi. Karara göre D segmenti taksi kullananlar bu imkândan yararlanabilecek. Elektrikli otomobiller için de lüks taksi şartları geçerli olacak. Lüks taksilerde taksimetre açılış ücreti 3.95, kilometre 2.40, indi-bindi 9.95 olacak. Araç değiştirme yaşı lüks taksilerde 8 yıl olacak. Lüks taksiler normal taksilerde ayırt edilebilmesi için turkuaz renkte olacak” şeklinde bilgi verdi.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da indi-bindi tarifesiyle birlikte yeniden gündeme gelen taksiler, lüks çeşitleriyle de konuşulacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, lüks taksilerin İstanbul'da da yakın zamanda görülebileceğini söylerken, “Hükümetimizin taksici esnafına göstermiş olduğu ÖTV muafiyeti desteğine duyarsız kalmadık” dedi.
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