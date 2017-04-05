Taksiciyken trafik cezasına kızdı, gurbette fabrikatör olup döndü

Ankara'da taksicilik yaparken aldığı trafik cezasına kızarak 1987'de Avustralya'ya giden ve iş kuran Kara Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş, 2005'te kıtalar arası mal satan iş adamı olarak döndüğü Türkiye'de yatırımlarını büyütüyor.

Karamemiş, Avustralya'ya giderek fabrika kurmasının ve yıllar sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye dönüş yaparak Düzce'de yatırıma yönelmesinin öyküsünü anlattı. Karamemiş, Ankara'da taksicilik yaparken aynı gün 3 trafik cezası aldığını ve buna kızarak 1987'de ailesiyle birlikte Avustralya'ya göç ettiğini söyledi. Avustralya'ya 28 yaşında gittiğini ve bir süre Ford Fabrikası'nda çalıştığını belirten Karamemiş, ticarete 1991'de mutfak malzemeleri üreterek başladığını ifade etti.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki işlerini büyüttüklerini ve ülke çapında satış yaptıklarını dile getiren Karamemiş, zaman içinde Singapur ve Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik ülkelerine mal gönderme noktasına geldiklerini kaydetti.

Karamemiş, Avustralya'da Kara Group markası olarak ilk üçte yer aldıklarını, 2005'te Avustralya dışında doğmuş başarılı iş adamlarına verilen bir ödül ile 2011'de Victoria İhracat Ödülünü kazandıklarını söyledi. Bu ülkede inşaat sektörüne de girdiklerini belirten Karamemiş, yatırımlarını Türkiye'ye taşıma sürecini de şöyle anlattı: "Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım daveti üzerine 2005'te Türkiye'ye geldik. Avustralya'da üretim yapan fabrikamızı sattıktan sonra Türkiye'deki işlerimizi geliştirmeye başladık. Geçen yıl Melbourne'deki laminant ve mutfak tezgahı üretimi yapan fabrikamızı ABD'li bir şirkete sattık. Türkiye'de var olan potansiyeli değerlendirmek için ilk etapta 50 milyon liralık mutfak malzemeleri yatırımımızı Türkiye'ye kaydırdık."

TÜRKİYE'YE YATIRIM ZAMANI

Türkiye'deki işlerini büyütmek isteklerini vurgulayan Karamemiş, halen 60'ın üzerinde çalışanlarının olduğunu ve yaklaşık 180 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Karamemiş, Türkiye'nin coğrafi konumunun büyük avantaj olduğunun altını çizerek, "Eğer siz doğru bir iş yapıyorsanız, Türkiye ve çevresinde müşteri bulmak ve onlara ulaşabilmek daha kolay" dedi. Avustralya, Irak ve Libya'ya ihracat yaptıklarını belirten Karamemiş, yeni tesisle üretimlerinin yüzde 40'nı Avustralya'ya göndermeyi planladıklarını ve alım gücünün yüksek olduğu bu pazarda varlıklarını koruyacaklarını söyledi.

Karamemiş, Türkiye'nin yatırımlara verdiği teşviklerin çok cazip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Düzce'deki teşvik bölgesi gibi bir imkanı Avustralya'da görmedim. Yurt dışından getireceğimiz malzemelerin vergiden muaf olduğunu bilmiyorduk. Aldığımız her işçinin 6 aylık sigortası için devlet ödeme garantisi veriyor. Altı ayda sen işini oturtana kadar devlet o yükü üzerinden alıyor. Teşvik bölgesinin çok avantajları var. Biz Düzce'ye ilk geldiğimizde arsayı devlet tahsis etti. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapılacak zaman diye düşünüyorum."

YABANCI YATIRIM İÇİN İSTİKRAR VURGUSU

En hızlı iş kurma sürecini Çin'de gördüğünü anlatan Karamemiş, ülkede yerel yönetimlerin yabancı yatırımcılar için danışmanlık sağladığını, Türkiye'de de böyle bir imkanın yatırımcılar için faydalı olabileceğini dile getirdi.

Karamemiş, Türkiye'ye yatırım gelmesi için öncelikle istikrarın sürmesi gerektiğine işaret ederek, ülkede siyasi istikrar olursa yatırımcıların da önünü daha iyi görebileceğini söyledi. Anayasa değişikliği referandumunun Türkiye'deki istikrar açısından önemine değinen Karamemiş, "Evet çıkarsa çok daha iyi olur, Türkiye hızlı bir büyümeye girer." değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE SİSTEMİ ÇÖZME TAVSİYESİ

Karamemiş, Türkiye'ye yönelik yurt dışındaki kara propagandaya ilişkin, "Ülkemizin son yıllardaki gelişimi bazı ülkeleri rahatsız edebilir. Bu ülkeler arası rekabettir. Türkiye'nin çok iyi yolda olduğunu biliyorum. Biz birçok sorunumuzu ülkelerle yaptığımız ticaretle aşabiliriz. Biz bu propagandalara takılmayalım, yolumuza bakalım" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Karamemiş, "Çok ve dürüst çalışmaları, yaşadıkları ülkenin sistemini hemen çözmeleri lazım" diye konuştu.