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Taksiciye bıçak zoruyla tecavüz etti!

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Taksiciye bıçak zoruyla tecavüz etti!
ABD'de 23 yaşında bir kadın telefonla çağırdığı taksiciye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'nin Ohio eyaletinde Brittany Carter isimli kadın bir taksiciye bıçak zoruyla tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. 23 yaşındaki kadın telefonla taksi çağırdı. Carter ve arkadaşı Corey Jackson taksiciye bıçak çekti.

Jackson bıçağını taksicinin boğazına dayarken, Carter'ın taksiciye tecavüz ettiği belirtildi. Polis yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Bunu neden yaptığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksiciye bıçak zoruyla tecavüz etti

İkilinin tecavüzden sonra taksicinin 32 dolarını alarak olay yerinden kaçtıkları bildirildi. Taksicinin olayı polise bildirmesi üzerine Brittany Carter tutuklandı, Corey Jackson ise hala aranıyor.

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