Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.

Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe paylaştığı bir fotoğrafa takipçisi "Birazda kocanla ilgilen sözlerine" sinirlendi.

Chloe Ortaç, ekim ayında arkadaşıyla ABD kaza geçirip yaralanmıştı. Chloe’nin kaza sonrası uzun süre Türkiye’ye dönmemesi ve Serdar Ortaç’ın eşini ziyarete gitmemesi üzerine ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen Chloe Ortaç boşanma haberlerine cevap olarak "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" demişti.

Dün paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden gelen “Biraz da kocanla ilgilen” yorumu Chloe’yi kızdırdı. Chloe’i takipçisine “Hanımefendi, sosyal medyada bir tane resim paylaşmakla, kimle ve neyle ilgileniyorum? Ev hayatımı nereden biliyorsunuz?” cevabını verdi.