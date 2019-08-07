TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI!

Holby City ve Coronation Street gibi yapımlarda boy gösteren İngiliz oyunu Helen Flanagan, yatağın üzerinde çocuğuyla verdiği iç çamaşırlı pozuyla tartışma yarattı.

29 yaşındaki güzel oyuncu Helen Flanagan, bebeği ile yatakta çektiği iç çamaşırı pozu nedeniyle takipçilerinden sert tepki aldı.Üç çocuklu Helen, fotoğrafta yeşil iç çamaşırı takımıyla, 14 aylık kızının karşısında oturuyor.Helen'in takipçilerinin büyük çoğunluğu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, bazı takipçileri "Bir anne olarak iç çamaşırı ile fotoğraf paylaşman doğru değil!", "Sen bir annesin! Bırak şu pozları!", "İşin gücün reklam" yorumları yaparak tepki gösterdi.