Takıntılı hayran'a 5 ay hapis

Şarkıcı Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranını affetmedi.

Yargılanan genç, huzur bozma suçundan 5 ay hapse mahkum edildi.

Hadise'nin takıntılı hayranı Serhat O., geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçıyı görmek için İstinye'de oturduğu süper lüks siteye gitti. İddiaya göre; takıntılı hayran giriş kapısı uzak olduğu için sitenin dikenli tellerini aşarak içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Serhat O., Hadise'yi tanıdığını ve kendisini görmek istediğini söyledi. Hadise'nin genci tanımaması üzerine, Serhat O., güvenlik görevlilerinin refakatinde dışarı çıkarıldı. Israrcı hayran güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis merkezine götürüldü. Hadise'nin müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulurken; Serhat O., şüpheli olarak ifade verdi. Hadise, ismini dahi bilmediği kişiyi tanımadığını kaydetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hadise takıntılı hayranını affetmedi ve Serhat O. hakkında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davaya Hadise de katıldı. İfade veren şarkıcı, "Amacının ne olduğu belli olmayan şahsı hiç görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Yaşadıklarım korkutucuydu" dedi.

Başka suçtan tutuklu bulunan Serhat O.'nun, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvuruldu. Şüpheli, yaşanan olayı reddederek suçlamaları reddetti. Mahkeme, Serhat O.'nun suçu işlediğine karar vererek beş ay hapse mahkum etti.