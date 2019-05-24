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TAKDİR KAMUOYUNUNDUR

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TAKDİR KAMUOYUNUNDUR
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım.

 Çünkü bir 'kadına şiddet' kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor" ifadelerini kullandı


Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir 'kadına şiddet' kampanyası yapılıyor.


 
Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır.

Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır. Konuyla hiç bir İlgim yok; olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip, onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor.

Onlara sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum. Benim cep telefonu numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum; Eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.

Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur.!!!"

Buket Aydın

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