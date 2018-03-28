Takas Gündeme Geldi!

Yunanistan’da, iktidardaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milleytevikili Kostas Kaçikis, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin “takas” edilmelerini ilk kez açıkç

ANEL milletvekili Kostas Kaçikis, Skai televizyonuna “Bana göre, Erdoğan Varna’daki AB-Türkiye Zirvesi dönüşündeki açıklamaları ile bize takas mesajı yolladı. Eğer 2 ülkenin liderleri, Türk ve Yunan adaletlerini bir kenara bırakabilirlerse ve bir takasa giderlerse, bunun maliyeti ne olur bilemem. Kendi görüşüm ama konu bu şekilde halledilebilir” dedi.

“Yunan adaletinin kararlarına müdahale edemeyiz diyoruz. Ancak , diğer yandan takas anlaşması için Yunan adaletini bir kerana bırakabilirmiyiz bilemiyorum” diyen Kaçikis “takas” önerisinini kendi görüyü olduğunu ve partisini bağlamadığını vurguladı.

Kaçikis’e ilk tepki aynı partinin milletvekili Dimitris Kammenos’dan geldi. Kammenos “Kostas Kaçikis, 2 Yunan askerinin ailelerinden özür dilemelidir. Yunan askerleri değiş-tokuş için ürün değildir. Hata yapmıştır. Siyasetçilerin kişisel görüşler dile getirmemelerini tavsiye ederim” dedi.

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) parlamento grup sözcüsü Yorgo Lazaridis ise “Adaletin kararlarına saygılıyız. Takas söz konusu olamaz” diye konuştu.

Kaçikis, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak “Sadece varsayımlara dayalı bir senaryoya değindim” ifadesini kullandı.

Yunan başkentinde, 2 askerin Meriç’de yakalanmalarından ve tutuklanmaları üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker ile “takas” edilmeleri iddiaları ortaya atılmıştı.

Bir süre sonra ise, 2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan terörist 9 DHKP-C’liden 3’ü ile “takas” edilmeleri iddiaları gündeme gelmişti.

Yunan Hükümeti her defasında bu ididiaları yalanlamıştı.