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TAHA ÜN DAVUTOĞLU TARAFINA MI GEÇTİ?

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TAHA ÜN DAVUTOĞLU TARAFINA MI GEÇTİ?
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine, 90’larda faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen satırlı bir paylaşımıyla hatırlanan Taha Ün'ün eşlik etmesi dikkat çekti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine @sağlamirade hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tartışma yaratan Taha Ün’ün de eşlik ettiği öğrenildi.

Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini T24'e değerlendiren gazeteci Mahmut Bozarslan, Davutoğlu’nun gelişinin Diyarbakır için heyecan yaratmadığını belirterek, iftar programına ağırlıklı olarak eski AKP’lilerin katıldığını ifade etti.

İftara katılanların bir kısmının Davutoğlu ile yakın fotoğraf vermek istemediğini de aktaran Bozarslan, “Eski AKP Milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Cuma İçten, Ayhan Sefer Üstün’nün yanı sıra Saadet Parti’sinden, HDP'den bazı isimler, Alperenler ve bazı iş çevreleri katıldı” dedi.Bozarsalan önemli bir noktaya da dikkati çekti. @sağlamirade hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tartışma yaratan Taha Ün’ün de Davutoğlu ile birlikte Diyarbakır’a geldiğini söyleyen Bozarslan “Taha Ün, 90’larda faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen satırlı bir paylaşım yapmıştı” dedi.

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