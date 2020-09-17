Taha Akyol'un oğluna büyük şok!

Birçok ünlü isim dolandırıldı

Son yıllarda aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, telefon dolandırıcılarının hedefi olmuştu. Polis veya savcı olduklarını söyleyerek vatandaşların paralarını alan dolandırıcıların son kurbanı, Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol'un küçük oğlu Ertuğrul Akyol oldu.

Ertuğrul Akyol, kendisi arayan kişiler tarafından dolandırıldı. Akyol, telefon dolandırıcılarına 40 bin dolarını kaptırdı.

Akyol, telefon dolandırıcılarının son kurbanı olurken, daha önce birçok isim bu dolandırıcıların hedefi olmuştu.

Bu isimlerden bazıları; Prof. Dr. Canan Karatay, Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Ümit Sayın...