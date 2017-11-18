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Taçlı Güzel Çekimde

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Taçlı Güzel Çekimde
2006 yılında hem ülkesi Porto Riko'nun hem de Kainat Güzeli seçilen Zuleika Rivera, görev aldığı çekimde görüntülendi.

Gün boyu objektiflere poz veren Riveira, daha sonra yorgun bir biçimde plaj kıyafetini giydi ve dinlenmek için kaldığı otelin yolunu tuttu. 

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