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Tacizle suçlanan Talat Bulut'tan ilk açıklama

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Tacizle suçlanan Talat Bulut'tan ilk açıklama
Oyuncu, kararı Instagram’dan “Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar” diye yazarak duyurdu.

Başrolde olduğu “Yasak Elma” dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi. Talat Bulut’un avukatı Ahmet Avşar müvekkili hakkında “yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Savcılık kararını Instagram hesabında paylaşan Talat Bulut, “Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim” notuyla duyurdu. 

KARARA İTİRAZ EDECEKLER
Şikayetçi Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder ise karara itiraz edeceklerini ifade etti: “Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5’e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı.”   

 

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