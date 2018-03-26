  • BIST 116.721
  • Altın 172,928
  • Dolar 3,9883
  • Euro 4,9470
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABaşbakan Yıldırım’dan, Rusya Başbakanı Medvedev’e taziye mesajı

"Tacize Uğradım!"

»
"Tacize Uğradım!"
Samimi tavırları ve fiziğiyle dikkatleri sadece ülkesi Arjantin'de değil tüm dünyada duyuran hava durumu spikeri Sol Perez, şok edici açıklamalarda bulunarak, kadına şiddetin ve tacizin her yerde olabileceğini gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü hava durumu spikeri Sol Perez, kadına şiddetin ne denli büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, “İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım” dedi. 24 yaşındaki Perez, “Kamuya açık yerlerde dolaşmaktan çekiniyorum. Hatta bazen sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi. Perez, “Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona ‘Ama buna baksana nasıl giyinmiş’ dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez” dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Amsterdam'dan teklif geldi.26 Mart 2018 Pazartesi 11:11
  • Sponsor Arıyor!26 Mart 2018 Pazartesi 10:59
  • Kylie'nin Tatili24 Mart 2018 Cumartesi 12:00
  • Didem Banyodan Paylaştı24 Mart 2018 Cumartesi 11:59
  • Emily Yine Üstsüz!24 Mart 2018 Cumartesi 11:48
  • Öyle Pozlar Verdi ki...24 Mart 2018 Cumartesi 11:47
  • Eliz'den Özel Açıklamalar!24 Mart 2018 Cumartesi 11:03
  • Hangi Popçuyla Aşk Yaşıyor!23 Mart 2018 Cuma 16:56
  • Fotoğrafları Çalındı!23 Mart 2018 Cuma 15:51
  • Fotoğraflarımız Ondan Çıkmaz23 Mart 2018 Cuma 15:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim